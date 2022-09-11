Гол Сулейманова помог «Хапоэлю» победить в 4-м туре чемпионата Израиля

Сегодня, 11 сентября, состоялся матч 4-го тура израильской Суперлиги, в котором «Хапоэль» из Беэр-Шевы гостил у «Хапоэля» из Тель-Авива. Российский футболист Магомед-Шапи Сулейманов вышел на поле в стартовом составе команды.

Первыми забили хозяева — на 23-й минуте отличился Кайес Ганем. На 60-й минуте гости сравняли счёт благодаря усилиям Астрита Сельмани. Через минуту хозяева снова вышли вперёд благодаря голу Кансепольского. На 66-й минуте Сулейманов смог сравнять счёт. На 82-й минуте Юджин Анса принёс победу своей команде — 3:2.

Этот гол стал для Сулейманова вторым за свою нынешнюю команду. После этой встречи «Хапоэль» из Беэр-Шевы набрал шесть очков и поднялся на пятое место турнирной таблицы. «Хапоэль» из Тель-Авива опустился на 11-ю строчку чемпионата Израиля.

Дебютный гол Шапи за «Хапоэль» со штрафного