Игроки «Зенита» отпраздновали победу 8:0 над «Оренбургом»

Вчера, 11 сентября, «Зенит» разгромил «Оренбург» 8:0 в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ). Встреча проходила на «Газпром Арене» и завершилась рекордной победой для команды из Санкт-Петербурга в рамках чемпионатов России. После финального свистка футболисты «Зенита» отпраздновали историческую победу.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал» и РФС. Посмотреть его можно на Youtube-канале «Зенита».

Ранее «Зенит» никогда не одерживал победу в РПЛ с разницей в восемь мячей. У сине-бело-голубых были победы со счётом 8:1 над «Лучом-Энергией» (2008) и «Торпедо» (2014).



«Зенит» остался единоличным лидером в турнирной таблице чемпионата России после девяти туров. У команды Сергея Семака 23 очка.