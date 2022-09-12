Игроки «Зенита» отпраздновали победу 8:0 над «Оренбургом»
Поделиться
Вчера, 11 сентября, «Зенит» разгромил «Оренбург» 8:0 в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ). Встреча проходила на «Газпром Арене» и завершилась рекордной победой для команды из Санкт-Петербурга в рамках чемпионатов России. После финального свистка футболисты «Зенита» отпраздновали историческую победу.
Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал» и РФС. Посмотреть его можно на Youtube-канале «Зенита».
Ранее «Зенит» никогда не одерживал победу в РПЛ с разницей в восемь мячей. У сине-бело-голубых были победы со счётом 8:1 над «Лучом-Энергией» (2008) и «Торпедо» (2014).
«Зенит» остался единоличным лидером в турнирной таблице чемпионата России после девяти туров. У команды Сергея Семака 23 очка.
Комментарии
- 12 сентября 2022
-
05:33
-
05:20
-
04:54
-
01:49
-
01:17
-
00:46
-
00:45
-
00:15
-
00:13
-
00:08
-
00:03
-
00:03
- 11 сентября 2022
-
23:57
-
23:55
-
23:50
-
23:41
-
23:14
-
23:06
-
23:01
-
23:00
-
23:00
-
22:47
-
22:45
-
22:37
-
22:25
-
22:19
-
22:16
-
22:13
-
22:10
-
22:06
-
22:01
-
21:54
-
21:47
-
21:44
-
21:41
Партнерский контент