10-й матч Карпина против «Спартака»! Очередная победа?

Привет, друзья! Вчера, 10 сентября, в Российской Премьер-Лиги состоялись три матча. С главными моментами игр вы можете ознакомиться здесь. Сегодня тур закончится четырьмя матчами.
Игровой день откроется в Екатеринбурге. Там «Урал» сойдётся с «Торпедо», которое проигрывает уже пять матчей подряд. Обе команды набрали одно очко после восьми туров и являются главными аутсайдерами сезона. Интересно, кто же выиграет в очной встрече?
В 15:00 перемещаемся в Воронеж. Здесь «Факел» постарается впервые в сезоне одержать победу. Но в гостях «Локомотив», значит, будет непросто.
«Зенит» – «Оренбург» – интересная вывеска. История противостояний: шесть матчей, шесть побед «Зенита». «Оренбург» забил всего три гола сине-бело-голубым.
Завершится тур на юге, где Валерий Карпин выведет «Ростов» на матч со «Спартаком». Последний раз в этом противостоянии сильнее были южане. Что на этот раз?
Оставайтесь с «Чемпионатом» и следите за всеми матчами игрового дня!
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