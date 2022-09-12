Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник «Рубина» Тесленко прокомментировал победу над «Велесом»

Защитник «Рубина» Тесленко прокомментировал победу над «Велесом»
Комментарии

Защитник «Рубина» Егор Тесленко прокомментировал победу над «Велесом» (2:1) в 9-м туре Первой лиги.

«Хорошие позитивные эмоции. Команде нужно было три очка, и в боевой игре мы их заслужили. Мой гол? Я увидел, что Попов был на фланге. Я думал, что он отдаст назад и будет подача. Шла 88-я минута, в любом случае должна была быть подача, поэтому я решил остаться в атаке. Он очень хорошо подал с левой ноги прямо в голову. Надо было только подставить голову и направить мяч.

Эмоции после гола? Почему-то было такое опустошение. Захотелось побежать к трибуне, к команде. И кто-то резко схватил меня, поэтому я остался на месте, даже не отпраздновал, можно сказать. Но гол хороший», — приводит слова Тесленко пресс-служба казанской команды в телеграм-канале.

«Рубин» мучается, но у него есть свой герой. Итоги месяца в Первой лиге «Рубин» мучается, но у него есть свой герой. Итоги месяца в Первой лиге
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022