Защитник «Рубина» Тесленко прокомментировал победу над «Велесом»

Защитник «Рубина» Егор Тесленко прокомментировал победу над «Велесом» (2:1) в 9-м туре Первой лиги.

«Хорошие позитивные эмоции. Команде нужно было три очка, и в боевой игре мы их заслужили. Мой гол? Я увидел, что Попов был на фланге. Я думал, что он отдаст назад и будет подача. Шла 88-я минута, в любом случае должна была быть подача, поэтому я решил остаться в атаке. Он очень хорошо подал с левой ноги прямо в голову. Надо было только подставить голову и направить мяч.



Эмоции после гола? Почему-то было такое опустошение. Захотелось побежать к трибуне, к команде. И кто-то резко схватил меня, поэтому я остался на месте, даже не отпраздновал, можно сказать. Но гол хороший», — приводит слова Тесленко пресс-служба казанской команды в телеграм-канале.