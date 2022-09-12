Антони Марсьяль назвал лучшего футболиста, с которым играл. Это не Криштиану Роналду

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль считает экс-форварда Уэйна Руни лучшим партнёром по команде.
«Лучший игрок, с которым я играл? Уэйн Руни. Всегда сражался за команду, всегда тщательно, без театральщины. Монстр. И образцовый футболист. Мы говорили о том, чтобы нужно быть искренним, и поэтому я могу говорить об Уэйне Руни. Он лучший игрок, с которым я играл, всегда играет за команду, всегда на 100%, без суеты», — приводит слова Марсьяля France Football.
36-летний Руни был футболистом «Манчестер Юнайтед» с 2004 по 2017 год. В 559 матчах за команду нападающий забил 253 гола и отдал 146 результативных передач. Руни завершил карьеру в январе 2021 года и сейчас тренирует «Ди Си Юнайтед».
Гол Амира Ибрагимова за юношескую команду «Манчестер Юнайтед». Видеоролик:
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