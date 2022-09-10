«Не хватило уважения ко мне». Антони Марсьяль вспомнил, как его обманул Жозе Моуринью

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль раскритиковал бывшего наставника команды Жозе Моуринью.
«Всё началось с истории с номером на футболке. Во время праздников он прислал мне сообщение, спросив, не хочу ли я взять себе номер Гиггза, объясняя мне, что это будет здорово. Я ответил Жозе, что очень уважаю Гиггза, но хочу остаться с 9-м номером.
Когда я вернулся в расположение «Манчестер Юнайтед», я вижу свою майку с 11-м номером, а 9-й оказался у Ибрагимовича. История не закончилась хорошо, Моуринью не хватило уважения ко мне.
Жозе говорил обо мне в прессе короткими фразами, как он говорил о Кариме Бензема в «Реале». Ему нравятся эти маленькие игры, но он также знает, с кем он это делает. Он знает, что тогда мне было 20 лет, и если я что-то скажу, то сойду за молодого человека, которому не хватает уважения. Поэтому я ничего не сказал, это было бесполезно.
В следующем сезоне я был лучшим в команде в первой части сезона, но он привёл Алексиса Санчеса, а потом я почти больше не играл. Это был сезон чемпионата мира и многое другое, это дорого мне обошлось, тем более что сборная Франции выиграла. Я должен был быть там», — приводит слова Марсьяля France Football.
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