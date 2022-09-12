Мостовой — об увольнении Талалаева из «Ахмата»: там непросто работать, он тоже с языком

Бывший российский футболист Александр Мостовой прокомментировал увольнение Андрея Талалаева с поста главного тренера «Ахмата».

«Не удивило увольнение Талалаева. Я здесь не отталкиваюсь от результата — у «Ахмата» результаты одинаковые из года в год. Это середняк, который может выдать нормальную серию, потом провалиться. С шестого по 10-е место «Ахмат» занимает из года в год.



За последнее время там тоже много тренеров поменялось. Там непросто работать. Скорее всего, там что-то личное. Команда где находилась, там и находится. Талалаев тоже немного с языком, прямолинейный человек», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

49-летний Талалаев был уволен из «Ахмата» 11 сентября. Он работал в команде с июля 2020 года.