«Ахмат» отправил Талалаева в отставку в перерыве матча с «Пари НН»

«Ахмат» уволил Андрея Талалаева в перерыве матча с «Пари НН». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«В перерыве матча состоялся жёсткий разговор между Талалаевым и одним из руководителей грозненского клуба. Уже тогда было принято принципиальное решение об отставке. Талалаев же покинул стадион во время перерыва и во время второго тайма не руководил командой на бровке», — добавил источник «Чемпионата».

В девяти матчах чемпионата России сезона-2022/2023 грозненский клуб под руководством Талалаева набрал 11 очков. Сейчас «Ахмат» занимает девятое место в турнирной таблице, записав в свой актив 11 очков.

В следующем туре чемпионата России «Ахмат» встретится с «Уралом». Матч состоится 17 сентября.