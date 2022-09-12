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Защитник «Интера» Шкриньяр может стать самым высокооплачиваемым игроком команды

Защитник «Интера» Шкриньяр может стать самым высокооплачиваемым игроком команды
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Защитник сборной Словакии и миланского «Интера» Милан Шкриньяр в ближайшее время может стать самым высокооплачиваемым игроком клуба. Об этом сообщает издание Sport Mediaset.

По сведениям итальянских журналистов, переговоры о продлении контракта игрока, который истекает следующим летом, ведутся с клубом уже несколько месяцев. Из-за интереса со стороны французского «ПСЖ» они были приостановлены. Сообщается, что защитнику будет предложена зарплата размером около € 7 млн в год. При этом самым высокооплачиваемым игроком команды по-прежнему останется нападающий Ромелу Лукаку, который находится в миланской команде на правах аренды, права на игрока принадлежат лондонскому «Челси».

Напомним, Шкриньяр перешёл в «Интер» из «Сампдории» в 2017 году. В прошлом сезоне защитник принял участие в 35 матчах итальянской Серии А и забил три гола. С 2016 года Шкриньяр вызывается в национальную команду Словакии.

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