Хаджи — о матче «Ростов» — «Спартак»: после 2-го гола выключил телевизор. Понял, что петля

Бывший администратор «Спартака» Александр Хаджи прокомментировал результат матча 9-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (2:4).
«С такой защитой, как сейчас у «Спартака», всегда будут получать по три или четыре. После второго забитого мяча я вчера телевизор выключил: понял, что петля. Как можно так играть в защите? Отбор мяча они начинают делать в защите, полполя нападение просто бежит с мячом. Мне больше всего по игре жалко Соболева, который бился, и Селихова. Остальные — так нельзя играть в футбол: или необученные, или что-то с психикой ненормально.
Думал, вселится в них дух спартаковский после матча ветеранов, но игру посмотрел только тренер их, который ничего не понимает в этом деле, а игроки не приходили. Чуть посильнее команда — всё, разлад. Уже слов нет», —
сказал Хаджи в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
- 12 сентября 2022
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