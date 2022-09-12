Хаджи — о матче «Ростов» — «Спартак»: после 2-го гола выключил телевизор. Понял, что петля

Бывший администратор «Спартака» Александр Хаджи прокомментировал результат матча 9-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (2:4).

«С такой защитой, как сейчас у «Спартака», всегда будут получать по три или четыре. После второго забитого мяча я вчера телевизор выключил: понял, что петля. Как можно так играть в защите? Отбор мяча они начинают делать в защите, полполя нападение просто бежит с мячом. Мне больше всего по игре жалко Соболева, который бился, и Селихова. Остальные — так нельзя играть в футбол: или необученные, или что-то с психикой ненормально.



Думал, вселится в них дух спартаковский после матча ветеранов, но игру посмотрел только тренер их, который ничего не понимает в этом деле, а игроки не приходили. Чуть посильнее команда — всё, разлад. Уже слов нет», —

сказал Хаджи в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.