Фанаты «ПСЖ» приняли решение бойкотировать матч с «Маккаби» в ЛЧ

Ультрас «ПСЖ» приняли решение не отправляться на выездную встречу 2-го тура Лиги чемпионов, в котором их команда встретится с «Маккаби» из Хайфы, в связи с введёнными ограничениями для выездных болельщиков.

«В эту среду, 14 сентября, наш клуб «ПСЖ» отправится в Хайфу на вторую групповую игру в Лиге чемпионов, где встретится с «Маккаби». Мы сожалеем о лишении свободы условиями безопасности, установленными израильским государством для поездок в страну. Мы всегда будем выступать против агрессивных ограничений наших свобод во время поездок. В этих условиях мы вынуждены бойкотировать эту выездную игру перед лицом этих чрезмерных ограничений. Allez Paris!!» — говорится в заявлении фанатов парижского клуба.

Напомним, меры властями Израиля были приняты после массовой драки фанатов «Кёльна» и «Ниццы» в матче Лиги конференций. В список ограничений входит частичный запрет на продажу алкоголя, а также запрет на самостоятельную транспортировку до стадиона, где должен будет состояться матч.

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