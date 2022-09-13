Фанаты «ПСЖ» приняли решение бойкотировать матч с «Маккаби» в ЛЧ

Ультрас «ПСЖ» приняли решение не отправляться на выездную встречу 2-го тура Лиги чемпионов, в котором их команда встретится с «Маккаби» из Хайфы, в связи с введёнными ограничениями для выездных болельщиков.
«В эту среду, 14 сентября, наш клуб «ПСЖ» отправится в Хайфу на вторую групповую игру в Лиге чемпионов, где встретится с «Маккаби». Мы сожалеем о лишении свободы условиями безопасности, установленными израильским государством для поездок в страну. Мы всегда будем выступать против агрессивных ограничений наших свобод во время поездок. В этих условиях мы вынуждены бойкотировать эту выездную игру перед лицом этих чрезмерных ограничений. Allez Paris!!» — говорится в заявлении фанатов парижского клуба.
Напомним, меры властями Израиля были приняты после массовой драки фанатов «Кёльна» и «Ниццы» в матче Лиги конференций. В список ограничений входит частичный запрет на продажу алкоголя, а также запрет на самостоятельную транспортировку до стадиона, где должен будет состояться матч.
Фанаты «Марселя» сорвали флаг ЛГБТ на стадионе «Тоттенхэма»:
- 13 сентября 2022
-
04:49
-
03:38
-
02:52
-
02:36
-
02:15
-
00:57
-
00:50
-
00:30
-
00:27
-
00:26
-
00:24
-
00:18
-
00:17
-
00:15
-
00:04
-
00:04
- 12 сентября 2022
-
23:50
-
23:45
-
23:40
-
23:40
-
23:40
-
23:33
-
23:20
-
23:10
-
23:00
-
22:45
-
22:44
-
22:30
-
22:29
-
22:26
-
22:10
-
21:59
-
21:52
-
21:45
-
21:40