Стали известны новые сведения по условиям контракта Килиана Мбаппе с «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе может покинуть клуб раньше 2025 года, сообщает Marca со ссылкой на L'Equipe.

По данным источника, Мбаппе фактически подписал контракт на два сезона с возможностью продления ещё на один год. При этом отмечается, что «ПСЖ» не может продлить Мбаппе без согласия игрока. Именно у Килиана будет возможность продлить контракт с клубом.

Таким образом, «Реал» может вновь включиться в гонку за Мбаппе раньше чем через три года.

Напомним, летом Мбаппе мог стать игроком мадридского «Реала», однако в мае принял решение заключить новый трёхлетний контракт с парижанами. В нынешнем сезоне 23-летний футболист принял участие в шести матчах в чемпионате Франции, в которых записал в свой актив семь голов.