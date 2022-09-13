Гарри Кейн не против перехода в «Баварию» следующим летом
Поделиться
Английский нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейн не против того, чтобы перейти в мюнхенскую «Баварию» следующим летом, сообщает журналист Флориан Плеттенберг в социальной сети.
По информации Плеттенберга, клуб из Мюнхена и форвард сборной Англии уже начали обсуждение контрактного соглашения. Кейн является главной трансферной целью «Баварии».
29-летний Гарри Кейн является воспитанником «Тоттенхэма». Его действующее соглашение с английской командой истекает в 2024 году. В нынешнем сезоне чемпионата страны нападающий забил пять голов в шести встречах. Летом 2021-го Кейн был близок к переходу в «Манчестер Сити», однако трансфер сорвался.
Какой клуб АПЛ больше всех тратится на зарплаты? Видеоролик:
Комментарии
- 13 сентября 2022
-
12:17
-
12:08
-
12:06
-
12:00
-
11:54
-
11:42
-
11:34
-
11:15
-
11:00
-
10:40
-
10:29
-
10:19
-
10:10
-
09:55
-
09:39
-
09:30
-
09:30
-
09:18
-
08:59
-
08:54
-
08:44
-
08:31
-
08:29
-
08:02
-
07:37
-
07:27
-
07:26
-
07:15
-
06:56
-
06:43
-
06:32
-
06:06
-
06:00
-
05:55
-
05:40
Партнерский контент