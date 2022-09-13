Гарри Кейн не против перехода в «Баварию» следующим летом

Английский нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейн не против того, чтобы перейти в мюнхенскую «Баварию» следующим летом, сообщает журналист Флориан Плеттенберг в социальной сети.



По информации Плеттенберга, клуб из Мюнхена и форвард сборной Англии уже начали обсуждение контрактного соглашения. Кейн является главной трансферной целью «Баварии».



29-летний Гарри Кейн является воспитанником «Тоттенхэма». Его действующее соглашение с английской командой истекает в 2024 году. В нынешнем сезоне чемпионата страны нападающий забил пять голов в шести встречах. Летом 2021-го Кейн был близок к переходу в «Манчестер Сити», однако трансфер сорвался.

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