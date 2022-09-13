Газизов объяснил, почему власти Башкортостана хотят отсудить у «Уфы» 105 млн рублей
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Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов высказался по решению акционерного общества «Региональный фонд» подать исковое заявление в адрес клуба. С «Уфы» пытаются отсудить более 105 млн рублей.
«Мы взяли долг по просьбе правительства, по поручению. Была задержка платежей. В том году мы взяли в долг и нам обещали перекрыть это всё. Но пока всё так и идёт. «Региональный фонд» действует согласно закону. Проходит время, и они подают в суд», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Ранее сообщалось, что власти республики Башкортостан хотят отсудить у клуба 105 млн рублей. Они полагались на нужды «Уфы», но, по информации источника, могли уйти в карман генерального директора.
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