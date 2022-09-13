Газизов объяснил, почему власти Башкортостана хотят отсудить у «Уфы» 105 млн рублей

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов высказался по решению акционерного общества «Региональный фонд» подать исковое заявление в адрес клуба. С «Уфы» пытаются отсудить более 105 млн рублей.

«Мы взяли долг по просьбе правительства, по поручению. Была задержка платежей. В том году мы взяли в долг и нам обещали перекрыть это всё. Но пока всё так и идёт. «Региональный фонд» действует согласно закону. Проходит время, и они подают в суд», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Ранее сообщалось, что власти республики Башкортостан хотят отсудить у клуба 105 млн рублей. Они полагались на нужды «Уфы», но, по информации источника, могли уйти в карман генерального директора.