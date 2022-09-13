Наставник «Баварии» Нагельсман: Мане должен вести себя более высокомерно на поле

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Юлиан Нагельсман в преддверии матча группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Барселоной» поделился мнением о нападающем немецкого клуба Садио Мане.



«Иногда Садио бывает слишком категоричен. Он слишком много думает. Я сказал ему, что он должен быть более уверенным в себе и своих лидерских способностях. Конечно, у нас было не так много времени. Если бы все могли всё просчитать в течение шести месяцев, половина матчей была бы не нужна.



Так что Садио должен быть ещё более самоуверенным и, как бы это сказать, вести себя более высокомерно. Но перегибать тоже не стоит. Я не критикую его игру. Думаю, он ещё не достиг своего пика. С нетерпением его жду», — приводит слова Нагельсмана Goal.com.

Мане играет в футбол с друзьями в сенегальской деревне