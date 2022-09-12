Мюллер: Мане постоянно в шутку говорит, чтобы я случайно не отдал мяч Левандовскому

Полузащитник «Баварии» Томас Мюллер в преддверии матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Барселоной» рассказал о шутке товарища по команде Садио Мане.



«Последние дни Садио Мане постоянно в шутку говорит мне, чтобы я был осторожен и случайно не отдал мяч Роберту. В матче с «Барселоной» мы продолжим играть в свою игру и не будем слишком фокусироваться на Левандовском», — приводит слова Мюллера Bayern & Germany.



Матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2022/2023 «Бавария» — «Барселона» состоится завтра, 13 сентября, на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене (Германия). Начало встречи — в 22:00 мск. Ранее «Бавария» обыграла «Интер», а «Барселона» разгромила пльзеньскую «Викторию».

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