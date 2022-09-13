Главный тренер «Динамо» Йоканович оценил игру Дасы в матче с «Ахматом»

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович оценил игру нового защитника бело-голубых Эли Дасы в игре Кубка России с «Ахматом» (2:1). В матче с грозненским клубом израильский защитник дебютировал в составе москвичей в стартовом составе.

«Я доволен игрой Дасы. Мы работали вместе семь-восемь лет назад. Он вырос за это время, сделал колоссальный шаг вперёд. Он капитан сборной Израиля. Я не удивлён его качеством игры, он любит подключаться к атакам. Даса стал зрелым и матёрым игроком. Я доволен им», — передаёт слова Йокановича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.



Голами в составе бело-голубых отличились Ярослав Гладышев и Фёдор Смолов. Московское «Динамо» набрало три очка и поднялось на второе место в турнирной таблице группы С Кубка России сезона-2022/2023.