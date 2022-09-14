Сербская футболистка ЦСКА: играли в футбол, а мама звала домой из-за бомбардировок

Защитница ЖФК ЦСКА и сборной Сербии Невена Дамьянович рассказала о бомбардировках родной страны в 1999 году.



«Я родилась в Сербии. К сожалению, моя страна сильно пострадала в 90-е. В 1999 году была война, в ходе которой у нашей страны забрали её часть — Косово. Пострадало множество людей. Я росла в большой семье — родители и четыре сестры.



Моя мама в тот сложный момент смогла проявить себя как сильная, спокойная и уверенная женщина, которой нужно было защитить семью и вырастить детей. У неё это получилось: мои сёстры и я достаточно успешны – я занимаюсь профессиональным спортом, одна из моих сестёр врач, другие отучились на экономике и политологии. Моя младшая сестра, к сожалению, умерла в 2011 году, у неё был синдром Дауна. Она — моя главная мотивация в жизни.



Как война повлияла на детство? Я хорошо это помню. Родители всегда хотели показать нам, что всё хорошо и всё под контролем. Только когда я выросла, я поняла, насколько для них это было серьёзным испытанием. Мы могли играть в футбол на улице, а мама выбегала и кричала, чтобы мы быстро бежали домой, потому что начинались бомбардировки. Мы сидели под столом, пока всё не утихнет. Родителям как-то удалось донести нам, что на данный момент то, что происходит, — это нормально. Я была совсем ребёнком и думала: окей, раз мама так сказала, значит, всё в порядке.



Не представляю, как бы действовала я на её месте, — тебе нужно защитить своих детей, но ты ничего не контролируешь. Слава богу, что всё это пережили, никто из моих близких не пострадал. В Белграде до сих пор можно посмотреть на здания, которые пострадали от бомбардировок. Это часть нашей страны», – сказала Дамьянович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ульяной Лукьянченко.



Полное интервью с Невеной Дамьянович читайте на «Чемпионате».