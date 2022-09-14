Главный тренер «Звезды» Комбаров прокомментировал победу над «Амкалом» в Кубке России
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Главный тренер санкт-петербургской «Звезды» Дмитрий Комбаров прокомментировал победу в матче 1/64 финала Кубка России с любительской командой «Амкал» (2:2, 4:2 пен.).
«Сейчас главное, что мы выиграли. Игра была напряжённая, моменты были и у нас, и у них. Моментов было достаточно, чтобы закончить эту игру без пенальти. Конкретно не тренировали серию пенальти.
Переход с искусственного на натуральное дался непросто. Пролил дождик, ноги сводило», — передаёт слова Комбарова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.
Ранее в 1/128 финала «Звезда» оказалась сильнее «Ядра» со счётом 2:1. Соперник клуба в 1/32 финала станет известен позже. «Амкал» в 1/256 финала обыграл «Зоркий» (1:1, 8:7 пен.), а в следующей стадии — «Тверь» (1:0).
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