Тренер «Амкала»: играть в профессиональном футболе у нас планов нет

Главный тренер «Амкала» Юрий Бабин прокомментировал итоги встречи со «Звездой» (1:1, 2:4 пен.) в рамках 1/64 финала Кубка России. Он отметил, что на данный момент команда не планирует выступать в профессиональных лигах.



«У 2DROTS, возможно, есть мечты и желания играть во втором дивизионе. Наш руководитель Герман прямо говорит, что лучший для нас турнир – Кубок России. Максимально эмоционально и по-нашему. Играть в профессиональном футболе у нас планов нет.



Будем ли мы в следующем сезоне в Кубке? Я тренер. Лучше задать вопрос руководству. Думаю, да.



Деньги — не главный мотиватор нашей команды. Люди живут футболом, переносят свои дела ради футбола, готовятся. Деньги вторичны. А премиальные за выход в следующую стадию были предусмотрены», — передаёт слова Бабина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.