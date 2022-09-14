Брата Поля Погба задержала полиция по делу о вымогательстве

Матиас Погба, брат полузащитника «Ювентуса» и сборной Франции Поля Погба, арестован французской полицией по делу о вымогательстве. Сегодня Матиаса и ещё трёх человек задержала полиция. Об этом сообщает RMC Sport.



До этого Поль Погба заявлял о шантаже и угрозах со стороны организованной банды. Он рассказал следователям из Центрального управления по борьбе с организованной преступностью, что был пойман друзьями детства, которые угрожали футболисту автоматами. Преступники потребовали € 13 млн за то, что футболист перестал финансово помогать им. Банда заявляла, что тайно защищала Погба на протяжении 13 лет.

В полиции полузащитник туринского клуба сообщил, что узнал среди подозреваемых своего брата Матиаса Погба. Матиас неоднократно делал заявления, в которых убеждал, что не имеет никакого отношения к шантажу и угрозам Поля.