Матиас Погба опубликовал громкое заявление об обращениях Поля к шаманам и вымогательстве

Матиас Погба, старший брат французского хавбека туринского «Ювентуса» Поля Погба, опубликовал объёмное заявление, в котором высказался об обращениях своего звёздного родственника к шаманам.
«Всем привет, какое суматошное начало недели!? Я замечаю, что многие люди и СМИ уже решили, что слова Поля – это истина в последней инстанции, даже не проверяя, так как это сказала звезда мирового уровня, и всем, у кого нет такой же карьеры, следует просто заткнуться. Я действительно ничего не могу сделать против людского ослепления. Так что я обращаюсь к тем, кто действительно хочет меня понять.
Сразу хотелось бы отметить, что все слова Поля предназначены только для того, чтобы обличить моё имя грязью.
Я борюсь за свою жизнь и имя своей семьи, чтобы вырваться из хватки и ловушки своего же брата. Мир основан на видимости того, что у нас всё прекрасно, но реальность такова, что мы в опасности. Всё из-за моего брата, который из-за денег и славы потерял след реальности давным-давно.
Так что единственный способ выжить, который у меня есть, это разоблачить его ложь и его самозванство. Вот почему я подтвердил его колдовство, потому что здесь важно не то, работает оно или нет, или верите ли вы в него или нет, а то, что оно является злом.
Поскольку эти практики требуют, чтобы вы делали плохие вещи для своих ритуалов с целью причинить вред, то возникает вопрос, разве Поль не подтвердил, что прибегал к помощи шаманов? Так почему же он признался в этом следователям: «Погба сообщил полиции, что уже заплатил шаману из своего окружения, чтобы защитить себя от травм». А чтобы уберечь себя от травм, нужно ли годами платить этому волшебнику миллионы евро? Тем более, что это не сработало. И следователи, и налоговые органы могут легко проверить это с центральным банком в Лондоне.
В своём стремлении дискредитировать любого, кто знает его маленькие секреты, Поль утверждает, что деньги, которые он предлагал своим друзьям, были вымогательством. Но что делать, если эти деньги подтверждены документами, и есть доказательства добровольного перевода? Это не то же самое, что вымогательство, не так ли?
Спасибо, что меня поддержали в этом испытании. Потерпите немного, разоблачение лжи грядет!» — гласит публикация брата Погба в «Твиттере».
Напомним, ранее стало известно, что Поль Погба пытался наложить проклятие с помощью шаманов на своего партнёра по сборной – Килиана Мбаппе. Об этом рассказал Матиас Погба, которого Поль обвинил в вымогательстве на сумму в € 13 млн.
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