Ерохин: поражение в матче с «Крыльями Советов» — закономерный результат

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин прокомментировал поражение сине-бело-голубых в матче 2-го тура Кубка России с «Крыльями Советов».

«К сожалению, результат далеко не тот, на который мы рассчитывали. Начали мы неплохо, должны были забивать в первые 15-20 мнут, но организовать быстрый гол не получилось. Потом «Крылья» тоже провели несколько атак, а в концовке удаление немного повлияло на ход игры. И вот такой результат получился.

Наверное, результат закономерен, потому что мы не забили то, что должны были забивать и достаточно много позволили соперникам у своих ворот. Качество игры не соответствовало тому, чтобы добиться положительного результата.

Мы немного перестроили схему во втором тайме. В принципе, у нас были выходы из обороны — Круговой и Мостовой неплохо открывались за спину — но мы не довели эти атаки до последнего паса, чтобы обострить ситуацию», — цитирует Ерохина пресс-служба клуба.