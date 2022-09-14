Главный тренер «Торпедо» Савичев подвёл итоги трансферной кампании клуба

Главный тренер «Торпедо» Николай Савичев прокомментировал победу московского клуба над «Сочи» (3:1) в матче 2-го тура Кубка России.

«Первый тайм был напряжённым. Было много силовой борьбы. Нам не хватало взаимодействия в группе атаки. Вышло много игроков, у которых не хватает игровой практики, которые пока не находятся в тонусе. Они выступали в других чемпионатах.

Им дали шанс показать себя и набрать физические кондиции. Второй тайм был свежее, мы играли лучше. На замену вышли футболисты, у которых налажены взаимодействия на поле, у них больше игрового опыта. Один открылся, другой заполняет зону, пошёл «подсказ». Чтобы выйти на этот уровень, нужно время. Мы еще подтянем эти кондиции.

Когда мы сравняли счёт, появилась раскрепощённость, как на тренировках. Это даёт уверенность игрокам. Рано говорить об итогах трансферной кампании. Руководство клуба сделало всё возможное, чтобы укрепить команду. Нам нужно приложить все усилия, чтобы сплотить этот коллектив и набрать необходимое количество очков, чтобы достойно выглядеть в РПЛ», — цитирует наставника пресс-служба клуба.