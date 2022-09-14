«Севилья» и «Копенгаген» не выявили победителя в матче Лиги чемпионов
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Сегодня, 14 сентября, состоялся матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов в рамках группы G между «Копенгагеном» и «Севильей». Команды играли на стадионе «Паркен». Клубы голов не забили, встреча завершилась со счётом 0:0.
После двух туров команда Хулена Лопетеги с нулём очков замыкает турнирную таблицу в квартете G группового этапа Лиги чемпионов. Датский клуб с аналогичным количеством очков располагается на третьем месте.
В одной группе с испанцами и датчанами выступают «Манчестер Сити» и «Боруссия» Дортмунд. В сегодняшнем матче «горожане» оказались сильнее немецкой команды.
Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский «Реал», до этого в самом престижном еврокубке победу одержал «Челси» под руководством Томаса Тухеля.
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