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«Севилья» и «Копенгаген» не выявили победителя в матче Лиги чемпионов

«Севилья» и «Копенгаген» не выявили победителя в матче Лиги чемпионов
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Сегодня, 14 сентября, состоялся матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов в рамках группы G между «Копенгагеном» и «Севильей». Команды играли на стадионе «Паркен». Клубы голов не забили, встреча завершилась со счётом 0:0.

После двух туров команда Хулена Лопетеги с нулём очков замыкает турнирную таблицу в квартете G группового этапа Лиги чемпионов. Датский клуб с аналогичным количеством очков располагается на третьем месте.

В одной группе с испанцами и датчанами выступают «Манчестер Сити» и «Боруссия» Дортмунд. В сегодняшнем матче «горожане» оказались сильнее немецкой команды.

Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский «Реал», до этого в самом престижном еврокубке победу одержал «Челси» под руководством Томаса Тухеля.

Лига чемпионов. Группа G. 2-й тур
14 сентября 2022, среда. 22:00 МСК
Копенгаген
Копенгаген, Дания
Окончен
0 : 0
Севилья
Севилья, Испания
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