Мбаппе стал одним из лучших бомбардиров «ПСЖ» в рамках Лиги чемпионов

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе сравнялся по голам в Лиге чемпионов с бывшим нападающим парижского клуба Эдинсоном Кавани. Как сообщает статистический портал Opta, теперь оба форварда с 30 голами в активе каждый делят звание лучшего бомбардира французской команды в этом европейском турнире.

Сравняться по забитым мячам Мбаппе удалось благодаря голу в ворота «Маккаби» из Хайфы на 69-й минуте встречи. Этот мяч стал для француза 30-м в футболке «ПСЖ» за 46 встреч, проведённых в рамках Лиги чемпионов. В следующем туре француз может стать лучшим бомбардиром команды в турнире, когда команда встретится с лиссабонской «Бенфикой» в рамках 3-го тура группового этапа.

Напомним, в матче «ПСЖ» с «Маккаби» победу одержали футболисты парижского клуба. В их составе, помимо Мбаппе, отличились Лионель Месси и Неймар. За израильскую команду забил гол Тьяронн Чери.

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