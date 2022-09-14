Гол «Маккаби» в ворота «ПСЖ» стал первым для команды в матчах ЛЧ с 2002 года

Гол «Маккаби» из Хайфы в ворота французского «ПСЖ» в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов стал первым для израильской команды в рамках европейского турнира с ноября 2002 года. Об этом сообщает статистический портал Squawka.
Прервать затянувшуюся безголевую серию команде удалось на 24-й минуте игры с «ПСЖ» благодаря усилиям полузащитника Тьяронна Чери после передачи Долева Хазиза. Однако долго своё преимущество хозяева продержать не смогли, и через 13 минут парижане сумели сравнять счёт — отличился Лионель Месси.
Напомним, в прошлом туре «Маккаби» из Хайфы уступил португальской «Бенфике» со счётом 0:2. «ПСЖ» играл против туринского «Ювентуса», обыграв итальянцев со счётом 2:1.
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