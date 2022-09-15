Тренер «Бенфики» после победы над «Ювентусом»: в перерыве спросил, кто хочет выиграть

Наставник лиссабонской «Бенфики» Роджер Шмидт подвёл итоги матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов в Турине, где его команда победила «Ювентус» со счётом 2:1.



«В перерыве я сказал футболистам, что в первом тайме мы выступили не лучшим образом, и спросил, кто хочет победить. Мы должны были поверить в себя. Важно было бороться и прессинговать, что в итоге мы и показали. Второй тайм был совсем другим по настрою и агрессии. Дело было не в технике, а именно в настрое и нашей уверенности в своей игре.



Плюс нам очень помогли болельщики «Бенфики» – они хороши не только в домашних матчах, но и на выезде. Мы хотим, чтобы они гордились хорошим футболом в нашем исполнении и победами.



«Ювентусу» удалось забить в начале матча, но где-то с 25-й минуты всё изменилось. Нам удалось добавить интенсивности. Я счастлив. В конце тайма мы сравняли счёт, а после перерыва повернули игру в нашу пользу. Футболисты отлично боролись, и мы заслужили эту победу», – приводит слова Шмидта O Jogo.