Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Бенфики» после победы над «Ювентусом»: в перерыве спросил, кто хочет выиграть

Тренер «Бенфики» после победы над «Ювентусом»: в перерыве спросил, кто хочет выиграть
Комментарии

Наставник лиссабонской «Бенфики» Роджер Шмидт подвёл итоги матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов в Турине, где его команда победила «Ювентус» со счётом 2:1.

«В перерыве я сказал футболистам, что в первом тайме мы выступили не лучшим образом, и спросил, кто хочет победить. Мы должны были поверить в себя. Важно было бороться и прессинговать, что в итоге мы и показали. Второй тайм был совсем другим по настрою и агрессии. Дело было не в технике, а именно в настрое и нашей уверенности в своей игре.

Плюс нам очень помогли болельщики «Бенфики» – они хороши не только в домашних матчах, но и на выезде. Мы хотим, чтобы они гордились хорошим футболом в нашем исполнении и победами.

«Ювентусу» удалось забить в начале матча, но где-то с 25-й минуты всё изменилось. Нам удалось добавить интенсивности. Я счастлив. В конце тайма мы сравняли счёт, а после перерыва повернули игру в нашу пользу. Футболисты отлично боролись, и мы заслужили эту победу», – приводит слова Шмидта O Jogo.

Новость по теме
«Ювентус» потерпел второе поражение подряд в Лиге чемпионов, дома уступив «Бенфике»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022