Луческу – о матче с «Фенербахче»: не понимаю, откуда такая вражда на международном уровне

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу высказался о матче первого тура группового этапа Лиги Европы с «Фенербахче» (1:2).
«У нас был очень трудный матч в Стамбуле. Повторюсь, не понимаю, почему игроки «Фенербахче» так поступали. Как я сказал в Стамбуле, этот матч напоминал скорее корриду. Понимаю, когда команда играет с таким настроением с принципиальным соперником в своем чемпионате, но не понимаю, откуда взялась такая вражда на международном уровне. Считаю, что международные матчи должны проходить корректнее. Болельщики на стадионе бросали разные вещи на поле. Это ненормально. В европейских соревнованиях матчи должны проходить по принципу честной игры – fair play. Команды из разных стран должны создавать на поле представление, шоу для болельщиков, а не битву. Я был очень разочарован этой игрой. Мы потеряли трех основных игроков. Кроме того, нам непросто из-за постоянных переездов», — приводит слова Луческу официальный сайт киевского «Динамо».
Во втором туре «Динамо» сыграет с АЕКом.
- 15 сентября 2022
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