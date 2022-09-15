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Шалимов – об отставках в РПЛ: немаленький процент в них — ошибки арбитров

Шалимов – об отставках в РПЛ: немаленький процент в них — ошибки арбитров
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Бывший главный тренер «Урала» Игорь Шалимов прокомментировал большое количество отставок в нынешнем сезоне чемпионата России. В нынешнем сезоне РПЛ были уволены уже семь тренеров.

«Семь отставок уже. Семь отставок, думаю, немаленький процент в них — ошибки арбитров. Мы так об этом не говорим. Потом ты говоришь: «вот, арбитры…» А тебе говорят: «чего ты рассказываешь? Команду не подготовил». И ты ничего не можешь ответить, — приводит слова Шалимова «Матч ТВ».

Последней тренерской отставкой в РПЛ было увольнение Андрея Талалаева из «Ахмата». После девяти туров чемпионата России возглавляет турнирную таблицу «Зенит», набрав 23 очка. На втором месте находится ЦСКА, набрав 20 очков. Замыкает лидирующую тройку «Ростов», записав в свой актив 19 очков.

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