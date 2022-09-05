Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Шалимов рассказал, что у него нет новых предложений по работе

Шалимов рассказал, что у него нет новых предложений по работе
Комментарии

Бывший главный тренер «Урала» Игорь Шалимов ответил на вопрос о новых предложениях по работе.

«Я пока отдыхаю. Предложений нет. Да и какие сейчас предложения — начало чемпионата, можно сказать. Хотя уже смен тренеров (случилось)…» — приводит слова Шалимова «Матч ТВ».

Напомним, 8 августа уральский клуб объявил об уходе Игоря Шалимова с поста главного тренера. Решение расстаться с ним было принято в связи с неудачным стартом «Урала» в новом сезоне. Команда потерпела четыре поражения – от ЦСКА (0:2), «Оренбурга» (0:3), «Краснодара» (1:3) и «Спартака» (0:2).

«Урал» набрал одно очко в восьми матчах и занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ.В следующем туре «Урал» сыграет дома с «Торпедо», которое также набрало одно очко.

Первая отставка РПЛ — глупость. Может, президенту уже самому возглавить «Урал»? Первая отставка РПЛ — глупость. Может, президенту уже самому возглавить «Урал»?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022