Шалимов рассказал, что у него нет новых предложений по работе
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Бывший главный тренер «Урала» Игорь Шалимов ответил на вопрос о новых предложениях по работе.
«Я пока отдыхаю. Предложений нет. Да и какие сейчас предложения — начало чемпионата, можно сказать. Хотя уже смен тренеров (случилось)…» — приводит слова Шалимова «Матч ТВ».
Напомним, 8 августа уральский клуб объявил об уходе Игоря Шалимова с поста главного тренера. Решение расстаться с ним было принято в связи с неудачным стартом «Урала» в новом сезоне. Команда потерпела четыре поражения – от ЦСКА (0:2), «Оренбурга» (0:3), «Краснодара» (1:3) и «Спартака» (0:2).
«Урал» набрал одно очко в восьми матчах и занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ.В следующем туре «Урал» сыграет дома с «Торпедо», которое также набрало одно очко.
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