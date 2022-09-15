Новичок «Локо» Педриньо заявил, что в РПЛ уровень футбола ниже, чем в чемпионате Бразилии

Новичок «Локомотива» Педро Габриэл (Педриньо) сравнил Российскую Премьер-Лигу с чемпионатом Бразилии. По его мнению, в России уровень футбола ниже, чем у него на родине.
«В РПЛ уровень футбола чуть ниже, чем в чемпионате Бразилии. Я бы сравнил российский чемпионат с Кубком Либертадорес. В России много борьбы, поэтому надо быть хорошо готовым физически. Я постараюсь адаптироваться. Пока это лишь начало для меня», — сказал Педриньо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Напомним, до перехода в «Локо» бразильский игрок выступал за «Америку» на правах аренды. В нынешнем сезоне Педриньо провёл 19 матчей, в которых забил четыре гола и отдал две результативные передачи. Права на футболиста принадлежали «Ред Булл Брагантино». Интернет-портал Transfermarkt оценивает его стоимость в € 1,8 млн.
- 15 сентября 2022
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