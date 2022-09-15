Защитник ЦСКА Гайич: когда вы играете как одно целое, каждый матч появляется новый герой

Сербский футболист московского ЦСКА Милан Гайич рассказал о работе с главным тренером клуба Владимиром Федотовым. Он отметил, что главная сила сегодняшнего ЦСКА заключается в единстве.
«У Федотова забивают даже защитники? Чтобы побеждать в каждом матче, забивать должен каждый игрок, а не только нападающие. Мы — команда. Когда вы играете как одно целое, каждый матч в команде появляется новый герой. С «Уралом» забивали защитники, в следующем матче нападающие реализуют свои моменты. Когда мы побеждаем, неважно, кто забивает голы», — сказал Гайич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
Напомним, накануне ЦСКА одержал победу над «Уралом» (2:1) во 2-м туре Кубка России по футболу. Команда продолжает лидировать в своей группе.
- 15 сентября 2022
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