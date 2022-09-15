«Никакого интереса нет». Мостовой — об итоговом составе сборной России на матч с Киргизией
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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой отреагировал на новость о появлении итогового списка игроков национальной команды, вызванных на сентябрьский сбор.
«Вообще не посмотрел на список. Я не увижу там ничего нового. То, что там новые фамилии, у меня не вызывает никаких эмоций, потому что игра с Киргизией ни на что нам ответа не даст. Все понимают, что выбирать соперника нам не приходится.
Вызывай или не вызывай — никакого интереса нет. Когда ты нигде не играешь, нужно вызывать кого угодно. Это нормально для молодых ребят: они хотя бы поставят галочку, что были в сборной. Все ответы мы давно получили, что нас везде забанили». — сказала Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
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