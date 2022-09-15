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Иван Ломаев: мечтаю сыграть за сборную России на официальном турнире. Сделан шажок к мечте

Иван Ломаев: мечтаю сыграть за сборную России на официальном турнире. Сделан шажок к мечте
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Вратарь самарских «Крыльев Советов» Иван Ломаев отреагировал на попадание в финальный состав сборной России на сентябрьский сбор.

«Я рад и доволен, что попал в окончательный список сборной. У меня есть мечта сыграть за национальную сборную России на официальном турнире. Наверное, сделан небольшой шажок к мечте. Думал ли, что попаду в окончательный список? Всегда есть шанс на вызов, если хорошо проявлять себя на поле», — сказал Ломаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Ранее стало известно, что сборная России проведёт товарищеский матч со сборной Киргизии 24 сентября в Бишкеке. Кроме того, РФС достиг договорённости о проведении в ноябре выездного товарищеского матча с Ираном.

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