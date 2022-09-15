Опубликован календарь матчей 3-го и 4-го тура группового этапа Кубка России

Российский футбольный союз (РФС) на своём официальном сайте опубликовал подробное расписание матчей 3-го и 4-го тура группового этапа Кубка России. Отмечается, что 5-й и 6-й туры будут перенесены в интересах сборной России. Расписание перенесённых туров станет известно позднее.

3-й тур

Группа А

28 сентября 2022 г. – «Химки» – «Локомотив», начало матча в 17:30.

28 сентября 2022 г. – «Краснодар» – «Пари НН», начало матча в 20:00.

Группа В

29 сентября 2022 г. – «Факел» – «Крылья Советов», начало матча в 17:30.

29 сентября 2022 г. – «Спартак» – «Зенит», начало матча в 20:30.

Группа С

28 сентября 2022 г. – «Оренбург» – «Динамо», начало матча в 17:30.

29 сентября 2022 г. – «Ахмат» – «Ростов», начало матча в 15:00.

Группа D

28 сентября 2022 г. – «Урал» – «Торпедо», начало матча в 15:00.

28 сентября 2022 г. – ЦСКА – «Сочи», начало матча в 20:00.

4-й тур

Группа А

18 октября 2022 г. – «Локомотив» – «Химки», начало матча в 18:00.

19 октября 2022 г. – «Пари НН» – «Краснодар», начало матча в 18:00.

Группа В

19 октября 2022 г. – «Факел» – «Спартак», начало матча в 18:00.

20 октября 2022 г. – «Зенит» – «Крылья Советов», начало матча в 20:30.

Группа С

18 октября 2022 г. – «Динамо» – «Ростов», начало матча в 20:30.

19 октября 2022 г. – «Оренбург» – «Ахмат», начало матча в 15:30.

Группа D