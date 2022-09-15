Опубликован календарь матчей 3-го и 4-го тура группового этапа Кубка России
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Российский футбольный союз (РФС) на своём официальном сайте опубликовал подробное расписание матчей 3-го и 4-го тура группового этапа Кубка России. Отмечается, что 5-й и 6-й туры будут перенесены в интересах сборной России. Расписание перенесённых туров станет известно позднее.
3-й тур
Группа А
- 28 сентября 2022 г. – «Химки» – «Локомотив», начало матча в 17:30.
- 28 сентября 2022 г. – «Краснодар» – «Пари НН», начало матча в 20:00.
Группа В
- 29 сентября 2022 г. – «Факел» – «Крылья Советов», начало матча в 17:30.
- 29 сентября 2022 г. – «Спартак» – «Зенит», начало матча в 20:30.
Группа С
- 28 сентября 2022 г. – «Оренбург» – «Динамо», начало матча в 17:30.
- 29 сентября 2022 г. – «Ахмат» – «Ростов», начало матча в 15:00.
Группа D
- 28 сентября 2022 г. – «Урал» – «Торпедо», начало матча в 15:00.
- 28 сентября 2022 г. – ЦСКА – «Сочи», начало матча в 20:00.
4-й тур
Группа А
- 18 октября 2022 г. – «Локомотив» – «Химки», начало матча в 18:00.
- 19 октября 2022 г. – «Пари НН» – «Краснодар», начало матча в 18:00.
Группа В
- 19 октября 2022 г. – «Факел» – «Спартак», начало матча в 18:00.
- 20 октября 2022 г. – «Зенит» – «Крылья Советов», начало матча в 20:30.
Группа С
- 18 октября 2022 г. – «Динамо» – «Ростов», начало матча в 20:30.
- 19 октября 2022 г. – «Оренбург» – «Ахмат», начало матча в 15:30.
Группа D
- 19 октября 2022 г. – ЦСКА – «Торпедо», начало матча в 20:30.
- 20 октября 2022 г. – «Сочи» – «Урал», начало матча в 18:00.
Комментарии
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