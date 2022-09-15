Каррагер — о сборной Англии: всё в команде зависит от Гарри Кейна

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер оценил влияние нападающего «Тоттенхэма» Гарри Кейна на игру национальной команды Англии, что может привести к положительному результату на предстоящем чемпионате мира в Катаре.

«Всё в команде зависит от Гарри Кейна, капитана команды. Я не думаю, что у нас вообще есть кто-то, кто мог бы его заменить. Он игрок мирового класса. Он был не в лучшей форме на последнем турнире и всё равно забил четыре гола. Если Англия получит Гарри Кейна, близкого к его лучшим достижениям, это даст нам прекрасную возможность далеко продвинуться в соревновании», — цитирует Каррагера издание The Sun.

Напомним, грядущий чемпионат мира в Катаре стартует 20 ноября, в связи с чем во всех клубных состязаниях будет международная пауза. Турнир продолжится вплоть до 18 декабря, когда будет сыгран финал соревнования, после чего возобновятся все национальные чемпионаты.

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