Гарри Магуайр попал в заявку сборной Англии на ближайшие встречи Лиги наций

Главный тренер национальной сборной Англии по футболу Гарет Саутгейт огласил окончательную заявку команды на предстоящие игры Лиги наций, которые пройдут в сентябре. В составе оказался также защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр.

Вратари: Дин Хендерсон, Ник Поуп, Аарон Рамсдейл.

Защитники: Трент Александер-Арнольд, Бен Чилуэлл, Конор Коуди, Эрик Дайер, Марк Гехи, Рис Джеймс, Гарри Магуайр, Люк Шоу, Джон Стоунз, Фикайо Томори, Киран Триппьер, Кайл Уолкер.

Полузащитники: Джуд Беллингем, Мэйсон Маунт, Калвин Филлипс, Деклан Райс, Джеймс Уорд-Праус.

Нападающие: Тэмми Абрахам, Джаррод Боуэн, Фил Фоден, Джек Грилиш, Гарри Кейн, Букайо Сака, Рахим Стерлинг, Айван Тони.

Напомним, сборная Англии во время международной паузы проведёт два матча. 23 сентября подопечные Гарета Саутгейта встретятся с командой Италии, а 26-го — с Германией.