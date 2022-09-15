Николай Рассказов высказался о разгромной победа «Спартака» над «Факелом» в Кубке

Защитник московского «Спартака» Николай Рассказов прокомментировал победу над воронежским «Факелом» в матче 2-го тура группового этапа Фонбет Кубка России.

«Матч был непростой, но результат есть — 3:0. Было пару моментов у наших моментов. То, что попросил тренер, мы старались выполнять: поменяли схему. Пытались много комбинировать. Ожидали, что будут контратаки. Были небольшие проблемы, но благодаря тому, что забили три мяча, было комфортно играть, и завершили матч победой», — передаёт слова Рассказова корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

Напомним, сегодня, 15 сентября, на стадионе «Открытие Банк Арена» прошла встреча 2-го тура группового этапа Фонбет Кубка России, в которой московский «Спартак» принимал воронежский «Факел». Стартовый свисток арбитра прозвучал в 17:30 мск. Встреча завершилась уверенной победой московской команды со счётом 3:0. Голы на свой счёт записали Павел Мелёшин, Квинси Промес и Александр Соболев.