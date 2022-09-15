«Юргорден» с Васютиным на воротах одолел «Мольде» в матче ЛК

Сегодня, 15 сентября, состоялся матч 20-го тура Лиги конференций, в котором шведский «Юргорден» из Стокгольма принимал норвежский «Мольде». Встреча проходила на стадионе «Теле-2 Арена». Российский голкипер «Юргордена» Александр Васютин вышел в стартовом составе своей команды. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 19:45 мск.
Первыми отличились норвежцы — на 39-й минуте Датро Фофана реализовал 11-метровый удар. На 50-й минуте Амаду Думбуя счёт сравнял. На 57-й минуте встречи автор первого гола в матче Фофана получил красную карточку и покинул поле. Через минуту хозяева смогли выйти вперёд благодаря голу Эммануэля Банда. На 77-й минуте Эмиль Брейвик сравнял счёт в матче. На 91-й минуте Йоэль Асоро сумел вывести хозяев вперёд и принести победу в матче — 3:2. Голкипер Васютин провёл на поле все 90 минут встречи.
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