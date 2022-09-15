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«Юргорден» с Васютиным на воротах одолел «Мольде» в матче ЛК

«Юргорден» с Васютиным на воротах одолел «Мольде» в матче ЛК
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Сегодня, 15 сентября, состоялся матч 20-го тура Лиги конференций, в котором шведский «Юргорден» из Стокгольма принимал норвежский «Мольде». Встреча проходила на стадионе «Теле-2 Арена». Российский голкипер «Юргордена» Александр Васютин вышел в стартовом составе своей команды. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 19:45 мск.

Первыми отличились норвежцы — на 39-й минуте Датро Фофана реализовал 11-метровый удар. На 50-й минуте Амаду Думбуя счёт сравнял. На 57-й минуте встречи автор первого гола в матче Фофана получил красную карточку и покинул поле. Через минуту хозяева смогли выйти вперёд благодаря голу Эммануэля Банда. На 77-й минуте Эмиль Брейвик сравнял счёт в матче. На 91-й минуте Йоэль Асоро сумел вывести хозяев вперёд и принести победу в матче — 3:2. Голкипер Васютин провёл на поле все 90 минут встречи.

Лига конференций. Группа F. 2-й тур
15 сентября 2022, четверг. 19:45 МСК
Юргорден
Стокгольм, Швеция
Окончен
3 : 2
Мольде
Мольде, Норвегия
0:1 Фофана – 39' (пен)   1:1 – 50'   2:1 Банда – 58'   2:2 Брейвик – 77'   3:2 Асоро – 90+1'
Удаления: нет / Фофана – 57'
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