Российский нападающий Александр Кокорин забил дебютный мяч в кипрском клубе «Арис». Он отличился в матче чемпионата страны с «Кармиотиссой».
Россиянин, права на которого принадлежат «Фиорентине», вбежал с мячом в штрафную и пробил точно с острого угла. Голкипер «Кармиотиссы» не смог спасти свою команду.
Видео дебютного гола Кокорина в «Арисе».
Для Кокорина этот гол стал не только дебютным за «Арис», но ещё и первым за 655 дней. До этого российский форвард забивал ещё за «Спартак» в матче с «Ротором» (2:0). Это произошло 29 ноября 2020 года.
Кокорин начал встречу на скамейке запасных. Но в перерыве он появился на поле, а в самой концовке, уже в компенсированное время, забил. Форвард ворвался в штрафную и пробил с острого угла. Голкипер «Кармиотиссы» не выручил, пропустив мяч между ног.
- 15 сентября 2022
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