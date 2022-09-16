Черчесов — о победе «Ференцвароша» над «Монако»: без везения на таком уровне не выиграть

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов прокомментировал победу над «Монако» со счётом 1:0 в матче второго тура группового этапа Лиги Европы.

«В первом тайме у нас была очень хорошая командная работа, и мы знали, что играем против очень хорошего соперника. После гола мы знали, что «Монако» будет намного активнее, но не давали им полностью контролировать ситуацию. Мы оставили пространство для потенциальных контратак. Командный дух сегодня сыграл очень большую роль, ведь без него и без везения на таком уровне не победить», — цитирует слова Черчесова официальный сайт венгерского клуба.

После прошедшего матча подопечные Станислава Черчесова возглавили квартет H, набрав шесть очков по итогам двух встреч. «Монако» с Александром Головиным расположился на 3-й строчке с тремя очками. Столько же у «Трабзонспора», занимающего 2-е место. Сербская «Црвена Цвезда» занимает последнее место — у них 0 набранных очков.

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