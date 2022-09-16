«Как дома». Черчесов высказался о болельщиках «Ференцвароша» после победы в Монако

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов остался доволен поддержкой команды в выездной игре 2-го тура группового этапа Лиги Европы с «Монако». Чемпионы Венгрии со счётом 1:0 одержали победу, которая стала для них уже второй.



«Это важная для нас победа, три очень важных очка, но в целом – только один шаг к нашим целям. Успешными мы сможем считать себя только в том случае, если прошли путь до конца и привезли в Будапешт трофей. И о стартовой победе над «Трабзонспором» мы тоже не думали – это уже история. Как и сегодняшний результат. Каждый матч нужно оценивать только пока не подошло время следующего.



Хотел бы сказать о нашей поддержке. Было впечатляюще видеть так много болельщиков из Венгрии вдали от дома. И у нас было ощущение, что мы играем дома», – приводит слова Черчесова Origo.



8 сентября «Ференцварош» обыграл в Будапеште турецкий «Трабзонспор» со счётом 3:2. Дубль оформил Токмак Нгуен, ещё один гол на счету Адама Траоре. В игре с «Монако», в составе которого 73 минуты отыграл Александр Головин, победный мяч на 80-й минуте забил вышедший на замену Балинт Вечей.

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