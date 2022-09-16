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Мигел Данни считает, что Александр Кокорин восстановит свою карьеру

Мигел Данни считает, что Александр Кокорин восстановит свою карьеру
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Бывший полузащитник сборной Португалии и «Зенита» Мигел Данни высказался о перспективах восстановить карьеру российского нападающего «Ариса» Александра Кокорина.

«Кокорин — потрясающий футболист, поздравляю его с забитым голом за новый клуб! Мне нравилось играть с ним в «Зените». Я помню, что он был очень хорош. Надеюсь, в этом году он по-настоящему заиграет в «Арисе» и вернётся на свой прежний уровень. На его игру всегда было приятно смотреть, он умеет удивлять соперников.

На мой взгляд, Кокорин ещё молод и у него есть время восстановить свою карьеру. Я верю в Сашу и желаю ему вернуться на уровень игры, который у него был в «Зените», – приводит слова Данни «РБ Спорт».

Вчера, 15 сентября, Кокорин забил дебютный мяч в кипрском клубе «Арис». Он отличился в матче чемпионата страны с «Кармиотиссой».

Россиянин, права на которого принадлежат «Фиорентине», вбежал с мячом в штрафную и пробил точно с острого угла. Голкипер «Кармиотиссы» не смог спасти свою команду.

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