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Тен Хаг: во время паузы на матчи сборных будем работать над зимними трансферами «МЮ»

Тен Хаг: во время паузы на матчи сборных будем работать над зимними трансферами «МЮ»
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг предположил, что перерыв на матчи сборных поможет его команде. Об этом специалист рассказал после матча Лиги Европы с «Шерифом», который закончился победой «красных дьяволов» со счётом 2:0. Этот матч был последним перед перерывом на сентябрьские матчи сборных.

«Впереди — очень полезная пауза. У нас загруженный календарь, нам нужно улучшить ситуацию в клубе и вокруг него.

Во время этой паузы будем планировать работу на зимнее трансферное окно и на лето, чтобы усилить команду.

Сейчас наши игроки должны быть готовы, нужно активно тренироваться. Я надеюсь, что во время перерыва никто не растеряет форму и мы избежим травм», — цитирует тен Хага пресс-служба «Манчестер Юнайтед».

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