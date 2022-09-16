Тен Хаг: во время паузы на матчи сборных будем работать над зимними трансферами «МЮ»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг предположил, что перерыв на матчи сборных поможет его команде. Об этом специалист рассказал после матча Лиги Европы с «Шерифом», который закончился победой «красных дьяволов» со счётом 2:0. Этот матч был последним перед перерывом на сентябрьские матчи сборных.
«Впереди — очень полезная пауза. У нас загруженный календарь, нам нужно улучшить ситуацию в клубе и вокруг него.
Во время этой паузы будем планировать работу на зимнее трансферное окно и на лето, чтобы усилить команду.
Сейчас наши игроки должны быть готовы, нужно активно тренироваться. Я надеюсь, что во время перерыва никто не растеряет форму и мы избежим травм», — цитирует тен Хага пресс-служба «Манчестер Юнайтед».
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- 16 сентября 2022
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