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«Спартак» согласовал с Полом Эшуортом назначение на пост спортивного директора клуба

«Спартак» согласовал с Полом Эшуортом назначение на пост спортивного директора клуба
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«Спартак» согласовал назначение Пола Эшуорта на пост спортивного директора клуба. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. В ближайшее время Эшуорт прилетит в Москву для заключения контракта.

Отметим, что британец уже имеет опыт работы в России. В 2005 году он занимал пост спортивного директора «Ростова». В двух матчах британец был исполняющим обязанности главного тренера вместо проходившего курс лечения Геннадия Стёпушкина.

После девяти туров чемпионата России «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 16 очков. В следующем туре команда встретится с «Локомотивом». Матч состоится 18 сентября.

Напомним, ранее Metaratings сообщал, что Эшуорт является одним из кандидатов на пост спортивного директора «Спартака».

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