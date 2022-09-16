«Спартак» согласовал с Полом Эшуортом назначение на пост спортивного директора клуба

«Спартак» согласовал назначение Пола Эшуорта на пост спортивного директора клуба. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. В ближайшее время Эшуорт прилетит в Москву для заключения контракта.
Отметим, что британец уже имеет опыт работы в России. В 2005 году он занимал пост спортивного директора «Ростова». В двух матчах британец был исполняющим обязанности главного тренера вместо проходившего курс лечения Геннадия Стёпушкина.
После девяти туров чемпионата России «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 16 очков. В следующем туре команда встретится с «Локомотивом». Матч состоится 18 сентября.
Напомним, ранее Metaratings сообщал, что Эшуорт является одним из кандидатов на пост спортивного директора «Спартака».
- 16 сентября 2022
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