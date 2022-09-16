Серджино Дест: не было времени хорошо осмотреть Милан — проводим много игр

Защитник «Милана» и сборной США Серджино Дест рассказал об адаптации в стане «россонери» и поделился ожиданиями от игры в Серии А.

«Всё произошло очень быстро. У меня не было времени хорошо осмотреть город, потому что мы проводим много игр. Меня тепло встретили, и сотрудники команды помогают мне быстрее адаптироваться. Я хорошо общаюсь со всеми, у меня хорошо складываются взаимоотношения с Астером Вранксом. Здорово, когда ты хорошо ладишь со всеми игроками в команде.

Думаю, благодаря выступлению в Серии А мои навыки как футболиста станут более целостными. Чемпионат Италии известен тем, что является сложным с точки зрения игры в защите, а именно этот компонент мне нужно развивать. Стиль «Аякса» и «Барселоны» был схожим, ориентированным на владение мячом. В «Милане» футбол более быстрый и прямой», — приводит слова Деста официальный сайт «россонери».