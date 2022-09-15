Голы Жиру и Оршича — в видеообзоре победы «Милана» над загребским «Динамо»

Вчера, 14 августа, состоялся матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором «Милан» на своём поле принимал «Динамо» из Загреба. Встреча проходила на стадионе «Сан-Сиро». Стартовый свисток арбитра прозвучал в 19:45 мск.
Хозяева смогли отличиться только в конце первого тайма — гол забил нападающий Оливье Жиру, который реализовал 11-метровый удар. В начале следующей половины матча, на 47-й минуте, Алексис Салемакерс укрепил преимущество гостей после голевой передачи Рафаэла Леау. На 56-й минуте нападающий Мислав Оршич сократил отставание гостей после паса Бруно Петковича. На 77-й минуте Томмазо Побега после передачи Тео Эрнандеса сумел снова увеличить разницу мячей в пользу хозяев. Финальный свисток арбитра сигнализировал о победе «Милана» со счётом 3:1.
Реакция футболистов чешской «Виктории Пльзень» на группу смерти:
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