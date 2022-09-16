В Германии потребовали отстранить сборные России и Беларуси от отбора на чемпионат Европы

Министерство внутренних дел Германии (BMI) направило письмо на имя президента УЕФА Александера Чеферина с требованием отстранить от участия в отборочном турнире к чемпионату Европы – 2024 сборные России и Беларуси. Об этом сообщает Spiegel.

«Не только Россия, нарушающая международное право, но и Беларусь как ключевой союзник российского руководства должны быть исключены из всех международных футбольных матчей и турниров. Все виновные должны быть лишены всякой возможности заниматься спортом, оказывать влияние или представлять себя каким-либо другим образом. Футбол должен оправдать свою ответственную роль и продемонстрировать единую позицию против нарушения прав человека», – говорится в письме немецкой стороны.

Чемпионат Европы пройдёт с 14 июня по 14 июля 2024 года на десяти стадионах Германии.

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