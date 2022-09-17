«Мольде» выразил соболезнования в связи со смертью подруги капитана команды Эйкрема
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Подруга полузащитника норвежского «Мольде» Магнуса Эйкрема Берит скончалась после продолжительной болезни. Клуб выразил соболезнования 32-летнему футболисту и объявил, что перед предстоящим матчем с «Олесунном» состоится минута молчания.
«Футбольный клуб «Мольде» выражает глубочайшие соболезнования семье Берит, нашему капитану Магнусу и другим родственникам. Клуб почтит её память минутой молчания перед матчем элитной серии с «Олесунном» в воскресенье. Команда проведёт матч с траурными повязками.
«Мольде» просит СМИ и общественность проявить к Магнусу Эйкрему и его семье сострадание и уважение в сложной ситуации. Они находятся в трауре и хотят обрести покой», — сказано в заявлении норвежской команды.
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