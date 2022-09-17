Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Мольде» выразил соболезнования в связи со смертью подруги капитана команды Эйкрема

«Мольде» выразил соболезнования в связи со смертью подруги капитана команды Эйкрема
Комментарии

Подруга полузащитника норвежского «Мольде» Магнуса Эйкрема Берит скончалась после продолжительной болезни. Клуб выразил соболезнования 32-летнему футболисту и объявил, что перед предстоящим матчем с «Олесунном» состоится минута молчания.

«Футбольный клуб «Мольде» выражает глубочайшие соболезнования семье Берит, нашему капитану Магнусу и другим родственникам. Клуб почтит её память минутой молчания перед матчем элитной серии с «Олесунном» в воскресенье. Команда проведёт матч с траурными повязками.

«Мольде» просит СМИ и общественность проявить к Магнусу Эйкрему и его семье сострадание и уважение в сложной ситуации. Они находятся в трауре и хотят обрести покой», — сказано в заявлении норвежской команды.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022